Sardegna, l’idea originale: a Uras decine di cittadini pronti ad acquistare un nuraghe tutti insieme

La Fondazione Nurnet, la Pro Loco di San Nicolò Arcidano e decine di cittadini lanciano un crowdfunding per l’acquisto di uno spettacolare nuraghe quadrilobato nelle campagne di Uras. I fatti: già qualche anno fa i proprietari di un terreno agricolo, all’interno del quale è presente un nuraghe quadrilobato, tentarono senza successo di venderlo. Dal 13 dicembre scorso hanno riproposto la vendita, attraverso una agenzia immobiliare, su un noto sito di annunci.

La Fondazione Nurnet, già molto nota per le sue attività culturali e benefiche nell’ambito della valorizzazione della Storia e l’identità della Sardegna, è scesa in campo lanciando una colletta pubblica per l’acquisto del solo nuraghe e delle sue immediate pertinenze, nella convinzione.che.la.sua presenza spesso sia un aggravio per i proprietari del fondo. In poco più di due, tramite la pagina facebook di Nurnet, ore hanno gia verbalmente aderito decine di cittadini, la Pro Loco del vicino paese di San Nicolò Arcidano e una nota concessionaria d’auto, l’Acentro.

L’iniziativa è aperta a chiunque, comprese le attività commerciali che volessero fregiarsi di aver contribuito all’impresa.