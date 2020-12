Commessi, ragionieri e muratori: ecco tutti i posti di lavoro disponibili in Sardegna

Camerieri, muratori e ragionieri. Ecco gli annunci della borsa lavoro. Le domande per gli annunci sono digitali e per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro.

SASSARI

Un’azienda di Sassari cerca 2 termoidraulici. Offre un contratto a tempo determinato.

CAGLIARI

Un’azienda di Cagliari cerca 1 commesso di vendita. Offre un contratto a tempo determinato.

ASSEMINI

Un’azienda di Assemini cerca 1 distributore di gas in bombole. Offre un contratto a tempo determinato.

CAGLIARI

Un’azienda di Cagliari cerca 2 magazzinieri. Offre un contratto a tempo determinato.

BOSA

Privato cerca a Bosa 1 badante. Offre un contratto a tempo indeterminato.

TEMPIO PAUSANIA

Un’azienda di Tempio cerca 1 ragioniere. Offre un contratto a tempo determinato.

MOGORO

Un’azienda di Mogoro cerca 1 meccanico. Offre un contratto a tempo indeterminato.

CAGLIARI

Un’azienda di Cagliari cerca 1 attrezzista di falegnameria. Offre un contratto a tempo determinato.

ELMAS

Un’azienda di Elmas cerca 2 ragionieri contabili. Offre un contratto a tempo determinato.

CARBONIA

Un’azienda di Carbonia cerca 4 installatori di impianti di isolamento e 2 carpentieri edili. Offre un contratto a tempo indeterminato.

SESTU

Un’azienda di Sestu cerca 3 agenti immobiliari. Offre un contratto di collaborazione.

IGLESIAS

Un’azienda di Iglesias cerca 4 operatori socio sanitari. Offre un contratto a tempo determinato.

PORTO TORRES

Un’azienda di Porto Torres cerca 1 tirocinante consulente di vendita. Offre un tirocinio regionale.

ROMA

Un’azienda di Roma cerca 50 animatori turistici. Offre un contratto a tempo determinato.

QUARTU SANT’ELENA

Un’azienda di Quartu Sant’Elena cerca 1 infermiere. Offre un contratto a tempo determinato.

CAGLIARI

Un’azienda di Cagliari cerca 1 sistemista multipiattaforma. Offre un contratto a tempo determinato.

NARCAO

Un’azienda di Narcao cerca 1 meccanico. Offre un contratto a tempo indeterminato.

NUORO

Un’azienda di Nuoro cerca 1 esperto contabile. Offre un contratto di collaborazione.

CARBONIA

Un’azienda di Carbonia cerca 2 muratori e 1 manovale. Offre un contratto a tempo determinato.

DOMUSNOVAS

Un’azienda di Domusnovas cerca 1 ingegnere ambientale. Offre un contratto a tempo determinato.

NUORO

Un’azienda di Nuoro cerca 1 conducente di autotreno. Offre un contratto a tempo indeterminato.

PORTOSCUSO

Un’azienda di Portoscuso cerca 1 conducente di autotreno. Offre un contratto a tempo determinato.

GUSPINI

Un’azienda di Guspini cerca 1 installatore e riparatore di impianti industriali. Offre un contratto a tempo determinato.

CANTIERI COMUNALI

Le domande per i cantieri e per gli avviamenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 16) sono digitali. Per fare domanda è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione cittadini, cantieri comunali o art. 16.

Link: www.sardegnalavoro.it/servizi-on-line/per-i-cittadini/cantieri-comunali

MARACALAGONIS

Il comune di Maracalagonis assume per il cantiere 1 geometra/perito edile, 3 muratori, 3 manovali edili, 2 giardinieri. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 21 dicembre. Info nel CPI di Quartu Sant’Elena.

BORORE

Il comune di Borore assume per il cantiere 1 muratore, 4 braccianti agricoli, 1 impiegato amministrativo. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 18 dicembre. Info nel CPI di Macomer.

ISILI

Il comune di Isili assume per il cantiere 3 operai comuni, 2 giardinieri, 1 conduttore di macchine per il movimento terra, 3 conducenti di trattore agricolo. Il contratto sarà per 2/4 mesi. Domande fino al 14 dicembre. Info nel CPI di Isili.

ARBOREA

Il comune di Arborea assume per il cantiere 1 muratore e 2 manovali. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 18 dicembre. Info nel CPI di Terralba.

ORTACESUS

Il comune di Ortacesus assume per il cantiere 2 addetti alla manutenzione del verde. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 16 dicembre. Info nel CPI di Senorbì.

TERGU

Il comune di Tergu assume per il cantiere 1 manovale edile. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 18 dicembre. Info nel CPI di Castelsardo.

BIRORI

Il comune di Birori assume per il cantiere 1 addetto alla manutenzione del verde. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 14 dicembre. Info nel CPI di Macomer.

BURGOS

Il comune di Burgos assume per il cantiere 2 potatori e 4 braccianti agricoli. Il contratto sarà per 4 mesi. Domande fino al 18 dicembre. Info nel CPI di Ozieri.

BONO

Il comune di Bono assume per il cantiere 2 muratori. Il contratto sarà a tempo determinato per 3 mesi. Domande fino al 18 dicembre. Info nel CPI di Ozieri.

NUORO

L’Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza della Sardegna assumerà con selezione articolo 16, 1 addetto alla gestione dei magazzini. Il contratto sarà a tempo determinato per 24 mesi. Domande dal 2 al 10 dicembre. Info nel CPI di Nuoro.

SIURGUS DONIGALA

Il comune di Siurgus Donigala assume per il cantiere 1 muratore, 1 manovale e 1 impiegato amministrativo. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 17 dicembre. Info nel CPI di Lanusei.

OLLOLAI

Il comune di Ollolai assume per il cantiere 1 muratore e 2 manovali. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino all’11 dicembre. Info nel CPI di Nuoro.

ZERFALIU

Il comune di Zerfaliu assume per il cantiere 2 braccianti agricoli. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 16 dicembre. Info nel CPI di Oristano.

VILLANOVA TRUSCHEDU

Il comune di Villanova Truschedu assume per il cantiere 1 operatore alla motosega. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 16 dicembre. Info nel CPI di Oristano.

LOCERI

Il comune di Loceri assume per il cantiere 1 manovale edile e 1 muratore in mattoni. Il contratto sarà part-time, per 8 mesi. Domande fino al 15 dicembre. Info nel CPI di Lanusei.

ALGHERO

Il comune di Alghero assume per il cantiere 1 impiegato direttivo amministrativo e 3 assistenti amministrativi. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 9 dicembre. Info nel CPI di Alghero.

SAN BASILIO

Il comune di San Basilio assume per il cantiere 2 muratori. Il contratto sarà per 8 mesi, 20 ore settimanali. Domande fino al 16 dicembre. Info nel CPI di Senorbì.

URI

Il comune di Uri assume per il cantiere 1 muratore e 2 manovali edili. Il contratto sarà per 8 mesi, CCNL Cooperative sociali. Domande fino al 9 dicembre. Info nel CPI di Alghero.

IGLESIAS

Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale assumerà con selezione articolo 16, 2 conducenti di escavatrice meccanica e 1 saldatore tubista. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande dal 1° al 14 dicembre. Info nel CPI di Iglesias.

ALES

Il comune di Ales assume per il cantiere 3 manovali edili. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino all’11 dicembre. Info nel CPI di Ales.

DOLIANOVA

Il comune di Dolianova assume per il cantiere 2 geometri/periti edili, 2 muratori qualificati in lavori di manutenzione, 1 conduttore macchinari per movimento terra, 3 manovali edili. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 15 dicembre. Info nel CPI di Quartu Sant’Elena.

VILLASIMIUS

Il comune di Villasimius assume per il cantiere 10 muratori, 10 giardinieri, 10 addetti alla manutenzione del verde, 10 manovali edili, 1 geometra/perito edile. Il contratto sarà per 4 mesi. Domande fino al 15 dicembre. Info nel CPI di Quartu Sant’Elena.

MORGONGIORI

Il comune di Morgongiori assume per il cantiere 1 muratore, 1 falegname, 2 operatori alla motosega e 4 operai comuni, tutti appartenenti alle cooperative sociali. Il contratto sarà per 5 mesi. Domande fino al 14 dicembre. Info nel CPI di Mogoro.

VILLAMAR

Il comune di Villamar assume per il cantiere 2 muratori e 4 manovali edili. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 4 dicembre. Info nel CPI di Sanluri.

TADASUNI

Il comune di Tadasuni assume per il cantiere 1 addetto alla manutenzione del verde. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 4 dicembre. Info nel CPI di Ghilarza.

SANLURI

Il comune di Sanluri assume per il cantiere 2 addetti alla manutenzione del verde, 1 giardiniere, 1 muratore, 1 ingegnere civile, 2 esperti contabili, 2 geometri, 2 ragionieri, 2 impiegati amministrativi. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 15 dicembre. Info nel CPI di Sanluri.

NORBELLO

Il comune di Norbello assume per il cantiere 2 addetti alla manutenzione del verde. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 4 dicembre. Info nel CPI di Ghilarza.

TEULADA

Il comune di Teulada assume per il cantiere 1 geometra/perito agrario con le mansioni di caposquadra, 1 muratore, 1 giardiniere (con possesso della patente B), 1 addetto alla manutenzione del verde. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 14 dicembre. Info nel CPI di Assemini.

PULA

Il comune di Pula assume per il cantiere 2 braccianti agricoli, 1 muratore, 1 perito agrario/agrotecnico/perito edile/geometra con le mansioni di capocantiere. Il contratto sarà per 5 mesi. Domande fino al 14 dicembre. Info nel CPI di Assemini.

Sono state pubblicate le seguenti graduatorie:

Cantiere comune Cagliari. Info nel CPI di Cagliari

Selezione articolo 16 per il Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari. Info nel CPI di Cagliari

Selezione articolo 16 per il Comando dei Vigili del Fuoco di Sassari. Info nel CPI di Sassari

Selezione articolo 16 per il Comando dei Vigili del Fuoco di Nuoro. Info nel CPI di Nuoro

Cantiere comune Teti. Info nel CPI di Sorgono

Cantiere Lavoras Tuili. Info nel CPI di Sanluri

Cantiere comunale Soddì. Info nel CPI di Ghilarza

Cantiere comune Putifigari. Info nel CPI di Alghero

Cantiere Lavoras Belvì. Info nel CPI di Sorgono

Sono stati approvati i seguenti elenchi provvisori:

Cantiere Lavoras Nughedu San Nicolò. Info nel CPI di Ozieri

Cantiere comunale Alghero. Info nel CPI di Alghero

Cantiere comune Bosa. Info nel CPI di Cuglieri

Cantiere Lavoras Anela. Info nel CPI di Ozieri

Cantiere comunale Goni. Info nel CPI di Senorbì

Cantiere comune Ussaramanna. Info nel CPI di Sanluri

Cantiere Lavoras Ardauli. Info nel CPI di Ghilarza

Cantiere comunale Samassi. Info nel CPI di Sanluri

Cantiere comune Oschiri. Info nel CPI di Olbia

Cantiere Lavoras Torpé. Info nel CPI di Siniscola

LEGGE 68

OLBIA. 1 addetto alle vendite

Un’azienda cerca per la sede di Olbia 1 addetto alle vendite iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà per 7 mesi. Domande dal 9 al 18 dicembre. Info nel CPI di iscrizione.

SASSARI. 1 autista autoarticolati

Un’azienda cerca per la sede di Sassari 1 autista autoarticolati iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri e Porto Torres. Il contratto sarà per 7 mesi. Domande dal 9 al 18 dicembre. Info nel CPI di iscrizione.

ARBOREA. 1 conduttore di mezzi pesanti

Il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese assumerà per la sede di Arborea 1 conduttore di mezzi pesanti iscritto alle liste della legge 68 articolo 8 nei CPI di Oristano, Ales, Cuglieri, Ghilarza, Mogoro e Terralba. Il contratto sarà per 7 mesi. Domande dal 9 al 18 dicembre. Info nel CPI di iscrizione.

SANTA GIUSTA. 1 geometra (Istruttore tecnico)

Il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese assumerà per la sede di Santa Giusta 1 geometra (istruttore tecnico) iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Oristano, Ales, Cuglieri, Ghilarza, Mogoro e Terralba. Il contratto sarà per 7 mesi. Domande dal 9 al 18 dicembre. Info nel CPI di iscrizione.

ARBOREA. 1 conduttore per macchinari movimento terra/palista

Il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese assumerà per la sede di Arborea 1 conduttore per movimento terra/palista iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Oristano, Ales, Cuglieri, Ghilarza, Mogoro e Terralba. Il contratto sarà per 7 mesi. Domande dal 9 al 18 dicembre. Info nel CPI di iscrizione.

ASSEMINI. 2 operai

Un’azienda cerca per la sede di Assemini 2 operai, uno iscritto articolo 1 e uno iscritto articolo 18 alle liste della Legge 68 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo determinato per 12 mesi. Domande dal 4 al 14 dicembre. Info nel CPI di iscrizione.

MARRUBIU. 1 addetto al montaggio e tesatura e 1 tirafili specializzato nella tesatura

Un’azienda cerca per la sede di Marrubiu 1 addetto al montaggio e tesatura e 1 tirafili specializzato nella tesatura iscritti alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Oristano, Ales, Cuglieri, Ghilarza, Mogoro e Terralba. Il contratto sarà a tempo indeterminato e di apprendistato pieno. Domande entro il 14 dicembre. Info nel CPI di iscrizione.

CAGLIARI. 1 developer junior

Un’azienda cerca per la sede di Macchiareddu 1 developer junior iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà di apprendistato. Domande dal 1° all’11 dicembre. Info nel CPI di iscrizione.

SESTU. 1 carpentiere edile/ferraiolo

Un’azienda cerca per la sede di Sestu 1 carpentiere edile/ferraiolo iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 1° all’11 dicembre. Info nel CPI di iscrizione.

SARROCH. 2 impiegati tecnici

Un’azienda cerca per la sede di Sarroch 2 impiegati tecnici con laurea in ingegneria iscritti alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà di apprendistato. Domande dal 1° all’11 dicembre. Info nel CPI di iscrizione.

CAGLIARI. 1 meccanico

Un’azienda cerca per la sede di Cagliari 1 meccanico iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo determinato. Domande dal 1° all’12 dicembre. Info nel CPI di iscrizione.

ABBASANTA. 1 artiere ippico

L’Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura assumerà per la sede di Tanca Regia ad Abbasanta con avviamento a selezione 1 artiere ippico iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Oristano, Ales, Cuglieri, Ghilarza, Mogoro e Terralba. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 1° al 16 dicembre. Info nel CPI di iscrizione.

Sono state pubblicate le seguenti graduatorie

Selezione centralinista non vedente Legge 68 per Ufficio Scolastico Regionale (Ambito territoriale provincia di Sassari). Info nel CPI di Sassari