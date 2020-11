Sardegna, l’assessore Nieddu chiede al governo di chiudere tutte le scuole: “Troppi contagi, stop anche alle elementari”. Al tg regionale delle Rai l’esponente della giunta Solinas: “”Mi sono permesso di chiedere al governo, a nome della Sardegna, la chiusura totale delle scuole – ha detto Nieddu in una intervista al tg regionale della Rai – Non solo le superiori, ma anche medie ed elementari. Perchè gli effetti del nuovo Dpcm – ha spiegato – non si vedono ancora e quindi servono più controlli a monte, visto l’aumento dei contagi, anche se il nostro sistema ha retto e reggerà dopo aver aumentato fino a 1006 i posti letto Covid”. La notizia è stata riportata anche dall’Ansa. Le scuole elementari e medie secondo le regole del Dpcm resterebbero aperte anche nelle regioni rosse.