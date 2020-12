Sardegna, la tragedia della solitudine a Natale: donna muore in casa, il corpo scoperto due giorni dopo. Morire da soli, a ridosso del Natale, e per 48 ore il cadavere che resta lì, senza che nessuno vada a cercarlo. La triste fine di una donna di 84 anni a La Caletta, splendida località vicino Siniscola. La donna è morta probabilmente a causa del gas in seguito a un piccolo incendio, che secondo i vigili del fuoco sarebbe avvenuto nella sua abitazione.

La vittima è Maria Antonia Bacciu, i familiari quando no0n hanno avuto più sue notizie hanno avvisato le forze dell’ordine e poi il triste ritrovamento del corpo nella casa andata in fiamme. Forse le esalazioni sono scattate da una stufa, sul caso ora indagherà il pm della Procura nuorese.