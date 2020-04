Sardegna, la sentenza del virologo blinda tutto: “Nell’Isola non è stata ancora raggiunto il picco del Coronavirus”

C’è una ragione precisa che ha portato il governatore Solinas a chiudere tutte le spiagge sarde, a obbligare tutti i sardi a entrare in ogni market con guanti e mascherine, a vietare la riaperture di librerie cartolerie e negozi per neonati, a blindare ancora porti e aeroporti. Sta scritta a chiare lettere nell’ordinanza nella notte, è il parere del comitato tecnico scientifico. Attenzione, non quello del governo nazionale guidato da Conte, che invece inizia a pensare alle riaperture e alla fase due. Ma il comitato di esperti nominato dalla Regione sarda, che per la situazione dell’isola sembra andare in direzione opposta. Sono le parole del virologo Piero Cappuccinelli a suonare come e più di una sentenza: “In Sardegna non è stato ancora raggiunto il picco dei contagi del Coronavirus”.

Quindi la situazione è di massima allerta, vista anche la nuova “bomba” del Policlinico denunciata da dieci primari e vista la situazione di Sassari dove il 69 per cento dei contagi è avvenuto in ambito ospedaliero. Non uno sgambetto politico dunque, come forse molti hanno pensato leggendo la decisione a sorpresa di Solinas di fermare la riapertura delle librerie praticamente a pochissime ore dall’alzarsi delle serrande, decisione che inevitabilmente porta alle frustrazioni dei commercianti e alle polemiche.