Sardegna, la luce della speranza Covid: per la prima volta il numero dei guariti supera quello dei morti. L’analisi interessante di Umberto Oppus, dirigente regionale degli Enti Locali, sui numeri di oggi del virus in Sardegna: “Prima di lasciare l’ufficio e fare rientro a casa i numeri e i dati positivi di oggi. L’incremento di pazienti colpiti da Corona Virus è stato oggi di 49 unità in Sardegna di cui ben 38 in Provincia di Sassari, 10 in Città Metropolitana e 1 a a Oristano . Per la PRIMA VOLTA i guariti (saliti a 44) superano i decessi fermi a 41. Anche oggi, come ieri, nessuna persona ricoverata in terapia intensiva. Solo 1 persona ricoverata oggi. Le persone che sono in isolamento in casa sono ben 642 oltre l’85 per cento dei casi totali. Occorre guardare a tutti i numeri positivi”, sostiene Oppus.