Sardegna, la beffa del deputato Deidda: “Di nuovo in quarantena perché in aereo c’era un passeggero positivo”. Il deputato sardo di Fdi dovrà stare 14 giorni in quarantena, la beffa è servita: “Ogni volta che ritorno da Roma, quindi ogni settimana e prima di prendere l’aereo, la mattina del volo, mi faccio un tampone rapido perché ho sempre temuto di far passare agli altri quello che oggi sta capitando a me e ad altri passeggeri dell’aereo. Ricevere la chiamata o sapere che sono un contatto stretto di un passeggero, che ha preso il mio stesso volo, risultato positivo. Cosa vuol dire contatto stretto? Se sei seduto due file indietro, avanti o in qualunque direzione sei un contatto stretto. Lunedì sarò sottoposto a tampone ma in qualunque caso devo restare 14 giorni in quarantena. Come me, altre non so quante persone perché negli Aerei si vola a pieno carico. Da un anno sto chiedendo in Parlamento che in un aereo ci dovrebbe salire solo chi ha un certificato di negatività. Ecco perché sto chiedendo da un anno che i controlli bisogna farli prima di partire. Farli all’arrivo è utile ma per alcuni la situazione si compromette. Sto bene ma io che mi faccio il test ogni settimana perché poi devo rischiare il contagio o comunque devo stare in quarantena? Ovviamente non l’ho scoperto subito. E l’ho scoperto solo grazie ai controlli che fa la Regione Sardegna. Altrimenti? Per questo ho presentato una nuova interrogazione. Controllando prima si potrebbe viaggiare più sicuri. Lo dice anche l’Europa. Perchè il Governo Draghi non ci aiuta e non ci ascolta?”, racconta il deputato Deidda su Fb.