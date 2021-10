“Sardegna, in arrivo pioggia abbondante e una raffica di diluvi: in varie località possibili anche 100 mm”. Bisogna dunque prepararsi a un ponte dei Santi con l’ombrello e all’insegna della massima attenzione. L’evoluzione meteo per la Sardegna prospetta un severo peggioramento già partire dalla fine della giornata odierna, ma il vero maltempo si per realizzerà nei prossimi giorni, quando una serie di perturbazioni, peraltro associate a profonde aree di bassa pressione, investiranno la nostra regione. Ecco l’arrivo irruento dell’autunno 2021.

Le previsioni meteo sono a cura dei bravissimi esperti di Meteo Sardegna: “Ombrelli aperti in Sardegna, arriva il gran maltempo. Sarà stavolta la parte occidentale della regione ad essere maggiormente esposta alle perturbazioni oceaniche, qui si avranno ingenti piogge che potranno assumere anche forte intensità. Si avranno anche temporali, raffiche di vento, vento che a tratti soffierà molto intenso, probabilmente anche con forza di burrasca durante transito delle perturbazioni e delle diverse aree di bassa pressione.

Avremo una sorta di raffica di diluvi, ovvero pioggia abbondante. E gli accumuli di pioggia previsti, anche se si tratta di stime, per la Sardegna occidentale sono di circa 100 mm in varie località. Le maggiori piogge dovrebbero cadere tra l’oristanese, soprattutto la parte settentrionale orientale, il Sulcis Iglesiente. Ma grandi piogge si avranno anche verso nord, in direzione di Alghero”, si leggo nel sito www.meteosardegna.it che potete consultare nelle prossime ore per conoscere l’evolversi della situazione.