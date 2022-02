Sardegna, improvviso raddoppio dei contagi e altri otto morti per Covid nell’Isola: calano invece i ricoveri. C’è anche un paziente in più in terapia intensiva, la sfida contro il virus in Sardegna è ancora tutta da vincere.

In Sardegna si registrano oggi 2095 ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 1854 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 15213 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 27 ( + 1 ).

I pazienti ricoverati in area medica sono 364 ( – 6 ).

35094 sono i casi di isolamento domiciliare ( – 434 ).

Si registrano 8 decessi: una donna di 91 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna; una donna di 79 anni e tre uomini di 67, 80 e 93 anni, residenti nella provincia di Sassari; una donna di 91 anni e un uomo di 48, residenti nella provincia di Oristano e un uomo di 86 anni, residente nella provincia di Nuoro.