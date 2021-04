Sardegna, il virus vola col rebus vaccini: 84.730 sardi immunizzati con la categoria “Altro”

Le operazioni di vaccinazione in Sardegna procedono a rilento. Anche per i continui ritardi nelle consegne dei vari sieri anti covid-19. A cui purtroppo si sono aggiunte non poche rinunce con AstraZeneca. Ma ad oggi quante somministrazioni ci sono state nell’Isola? Dati del Ministero della Salute alla mano sulle attuali 402.280 dosi consegnate, sono state somministrate 342.244. L’85%. Di queste 198.705 sono state somministrate a donne mentre agli uomini 143.539.

E come sono state suddivise per categoria? Secondo il report ufficiale: 87.038 agli operatori sanitari e sociosanitari, 21.293 personale non sanitario, 16.337 agli ospiti delle Rsa, 102.289 agli Over 80, 8.094 alle Forze Armate, 21.923 al personale scolastico. E poi c’è un dato che colpisce ben 84.730 somministrate alla categoria “Altro”.

Viene da chiedersi chi faccia parte di questa categoria, ovvero la terza per somministrazione dopo gli over 80 e operatori sanitari. Viene da chiederselo soprattutto per le tante, troppe persone fragili che ancora attendono il vaccino che gli spetta di diritto. E prima che qualcuno, magari giovane e sano, salti la fila.