Sardegna, il treno frena all’improvviso. L’Arst: “Nessun ferito, passaggio a livello efficiente”

Arst rende noto che oggi, il treno proveniente da Alghero e diretto a Olmedo con 2 persone a bordo (oltre all’equipaggio), al km 28+561 della linea, ha dovuto effettuare una frenata di emergenza per poter evitare di entrare in collisione con un’autovettura che, in quegli stessi istanti, si trovava intrappolata tra le barriere del passaggio a livello automatico.

Il fatto è accaduto alle ore 10.40 circa e in quegli istanti, il passaggio a livello, regolarmente funzionante, aveva fornito con il suo sistema automatico, l’apposito consenso al macchinista per poter effettuare regolarmente il superamento dell’incrocio. È quindi evidente che l’autovettura coinvolta abbia impegnato il passaggio a livello nel momento in cui i segnali sia acustici che luminosi, avevano già segnalato l’abbassamento delle barriere e che l’auto, di conseguenza, non fosse più in grado di poter completare l’attraversamento del passaggio a livello, prima della completa chiusura delle sbarre.

Da indagini successive si è infatti appreso che tutti gli apparati (sottoposti ad una ri-verifica), sono stati considerati pienamente efficienti. Non solo. Se di dovesse ravvisare la necessità, nella giornata di domani saranno anche disponibili le registrazioni video che hanno documentato questo evento.

Arst rende noto che, per fortuna, non si sono registrati danni alle persone e che il treno ha riportato danni lievi. Non sono stati registrati, inoltre, problemi per la sicurezza della circolazione, prontamente ripresa non appena si sono conclusi i rilievi del caso.