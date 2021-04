Sardegna, il tasso di positività è al 7,6 per cento contro il 7,1 nazionale: dipende da noi evitare la zona rossa. Oggi nell’Isola 323 casi e tre nuovi ingressi in terapia intensiva, in campo nazionale calano le vittime (326), sarà l’indice Rt di venerdì prossimo a stabilire il colore della Sardegna la prossima settimana. Oggi si è registrata una flessione della curva dei contagi in Italia nel giorno di Pasqua, condizionata da un significativo calo dei test: i nuovi casi sono 18.025 (ieri 21.261) a fronte di 250.933 tamponi, un dato decisamente inferiore rispetto a quello di 24 ore fa (359.214). Come riporta il nostro giornale partner Quotidian o Nazionale, “significa che il tasso di positività risale dal 5,9% al 7,1%. Il bollettino del ministero della Salute riferisce anche di altre 326 vittime in un giorno (ieri 376). Calano le terapie intensive. ora 3.703 (-11) e i ricoveri, a oggi 28.432 (-57). Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 195 (ieri 234). Sono 2.988.199 i guariti in totale (+13.511), 569.035 gli attualmente positivi (+4.180)”.

Sono 46.978 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 323 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.028.036 tamponi, per un incremento complessivo di 4.247 test rispetto al dato precedente.

Si registra un nuovo decesso (1.242 in tutto). Sono invece 257 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+2), mentre sono 41 (+3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.258. I guariti sono complessivamente 30.168 (+55), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 12.

Sul territorio, dei 46.978 casi positivi complessivamente accertati, 11.874 (+100) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.221 (+13) nel Sud Sardegna, 3.984 (+32) a Oristano, 9,280 (+81) a Nuoro, 14.619 (+97) a Sassari.