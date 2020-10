Sardegna, il ribaltone del meteo: da domani le schiarite e poi le temperature aumenteranno, stop freddo. Gli esperti di Meteo Sardegna nelle loro previsioni aggiornate: “La forte perturbazione che ha interessato la Sardegna, con precipitazioni anche ragguardevoli, soprattutto nella parte nord-occidentale, dove in due giorni sono caduti sino a circa 100 mm di pioggia, nella giornata di venerdì lascerà spazio a schiarite via via sempre più. Il fine settimana si annuncia discreto, autunnale, con ventilazione moderata da nordovest, ma con ampie schiarite. Non è da escludere qualche occasionale debole precipitazione, ma si tratterà di fenomeni estremamente residui.

La temperatura massima comincerà a salire, il freddo tenderà quindi a farsi sentire di meno, mentre i valori termici notturni resteranno per alcuni giorni ancora invariati. All’inizio della prossima settimana si annuncia il cambiamento: le correnti tenderanno a porsi da sud-ovest, rapidamente si avrà un aumento della temperatura, che attorno a martedì potrebbe essere anche ragguardevole. I termometri rimarranno piuttosto elevati rispetto ai valori attuali nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato 24, in quanto l’Italia sarà interessata da una nuova perturbazione, ma stavolta il centro motore della bassa pressione si troverà in Atlantico, e sull’Italia affluirà aria decisamente più mite”.

Qui tutti gli ultimi aggiornamenti: https://www.meteosardegna.it/2020/10/sardegna-ribaltone-meteo-per-la-prossima-settimana/