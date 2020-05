Sardegna, il pasticcio delle ordinanze e le riaperture dei negozi in bilico: “Solinas, diccelo oggi”

RT, or not RT, that is the question

Su tutti i giornali, ma non solo, i dubbi sull’indice Rt.

L’indice Rt è quell’indice senza del quale noi Sindaci non possiamo emettere le ordinanze di riapertura per lunedì.

Ricapitolando, entro domani (venerdì) deve succedere:

– Comunicazione dell’indice ai Comuni attraverso il sito della Regione (sarà pronto il portale per comunicare i dati?). naturalmente “l’orario” di comunicazione sarà decisivo per il proseguo…

– Acquisizione dell’indice, che è giornaliero eh

– Emissione delle ordinanze.

– Condivisione delle ordinanze con il prefetto che a sua volta le deve condividere con le forze dell’ordine. Solo in Provincia di Nuoro/Ogliastra ci sono 74 Comuni. Quindi 74 ordinaze da verificare. Perché non è mica detto che usiamo tutti lo stesso schema di ordinanza. Com’è che si dice? “Ogni Comune ha la sua peculiarità”

– Condivisione delle ordinanze con le imprese (a Fonni sono circa 30) che devono riaprire, in modo che sia tutto chiaro.

– Pubblicazione delle ordinanze (che fanno i funzionari comunali che se vengono sabato e domenica faranno lavoro straordinario, che il sabato e la domenica, manco a dirlo, costa di più)

– Attesa dell’indice di sabato

– Attesa dell’indice domenica