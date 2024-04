Sardegna, il lungo ponte e il turismo decolla a metà: riempiti circa il 55 per cento di hotel e bed and breakfast

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il grande assalto non c’è stato, ma la Sardegna si conferma grande meta turistica: debutto positivo della nuova stagione con tante prenotazioni dal 25 aprile al primo maggio, dove a Cagliari si celebrerà la sagra di Sant’Efisio purtroppo senza le tribune. Ma tutte le località turistiche dell’isola hanno fatto registrare buone presnze: molti anche gli stranieri, che hanno scelto di trascorrere nell’Isola questa prima vera fetta di vacanze dell’anno. Secondo Federalberghi oltre il 60 per cento degli alberghi erano aperti, a differenza degli anni scorsi quando due terzi risultavano ancora chiusi. Alghero, Castelsardo, Villasimius e Chia tra le mete più gettonate come sempre, anche se il forte vento non ha favorito i primi bagni e le prime tintarelle. Primo round dunque andato bene, ora si attende l’estate: Cagliari a causa dei cantieri aperti sta facendo già registrare un calo di turisti, ma a decidere saranno soprattutto i costi dei voli che al momento risultano molto alti.