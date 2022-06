Sardegna, il Covid non muore mai: oggi triplicati i contagi, e continua l’aumento dei ricoveri. Ci sono anche tre morti in un bollettino in controtendenza: più tamponi ed ecco di nuovo 1740 positivi in un solo giorno, contro i 545 del lunedì. Anche se non ci sono più le mascherine, bisogna fare attenzione.

In Sardegna si registrano oggi 1740 ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 1623 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6410 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 ( – 1 ).

I pazienti ricoverati in area medica sono 105 ( + 4 ).

11659 sono i casi di isolamento domiciliare ( + 577 ).

Si registrano 3 decessi: una donna di 91 anni e un uomo di 92, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; un uomo di 84 anni residente nella provincia di Sassari.