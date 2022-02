Sardegna, il Covid non cala: nuovo boom dei contagi e ci sono altri undici morti nell’Isola. Fa paura il numero dei decessi di oggi, mentre i nuovi positivi sono 1564: la curva di Omicron sta arretrando in tutta Italia ma non in Sardegna. Per fortuna oggi un solo ricovero in più e due pazienti gravi in meno.

In Sardegna si registrano oggi 1564 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 4662 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 24384 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 30 (2 in meno di ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 376 (1 in meno di ieri).

23127 sono i casi di isolamento domiciliare ( 379 in più di ieri).

Si registrano 11 decessi: 2 donne di 84 e 93 anni, residenti nella provincia di Sassari; 3 uomini di 70, 80 e 90 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; 1 donne di 77 anni, residente nella provincia di Oristano; 1 uomo di 66 anni e una donna 88, residenti nella provincia del Sud Sardegna; 1 donna di 83 e altri due pazienti, residenti nella provincia di Nuoro.