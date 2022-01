Sardegna, il Covid come un rullo: quasi mille e trecento nuovi contagi, due morti, tre pazienti gravi in più. E oltre mille sardi in più in isolamento domiciliare: Befana blindata per oltre dodicimila persone nell’Isola. Preoccupa il nuovo boom di contagi, muore anche una donna di 67 anni.

In Sardegna si registrano oggi 1296 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 3976 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 20093 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22 ( 3 in più di ieri ).

I pazienti ricoverati in area medica sono 173 ( 1 in meno di ieri).

12164 sono i casi di isolamento domiciliare ( 1039 in più di ieri).

Si registrano 2 decessi: una donna di 67 anni, residente nella provincia di Nuoro, e 1 uomo di 89 anni, residente nella provincia di Sassari.