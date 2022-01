Sardegna, il Covid avanza ancora e fa paura: 1461 nuovi positivi e dieci morti oggi in Sardegna. Calano leggermente i ricoveri ma c’è un paziente grave in più in terapia intensiva. E la curva di Omicron in Sardegna non scende ancora, ci sono dieci morti tra cui un 58enne e un 67enne.

In Sardegna si registrano oggi 1461 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 4636 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 29904 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 32 (+ 1 rispetto a ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 327 (tre in meno rispetto a ieri ).

22577 sono i casi di isolamento domiciliare ( 29 in meno di ieri).

Si registrano 10 decessi: 1 uomo di 67 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; 1 uomo di 67 anni, 1 donna di 87 anni e 1 di 96, residenti nella provincia del Sud Sardegna; 1 donna di 78 anni, residente nella provincia di Oristano; 4 uomini di 58, 60, 88 e 90 anni e una donna di 81 anni, tutti residenti nella provincia di Sassari.