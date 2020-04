Sardegna, il Consiglio regionale è salvo: il Consiglio di Stato respinge i ricorsi. Questa mattina è stata depositata la sentenza: nessun ribaltone in consiglio regionale, nemmeno sui consiglieri eletti dalla Lega. Di fatto è stata confermata la decisione del Tar, il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi “avverso le recenti elezioni del Consiglio regionale della Sardegna”. Nessun rischio di governabilità dunque per Christian Solinas.

Il Consiglio di Stato pone dunque la parola fine sul ricorso elettorale che metteva in discussione la validità dell’elezione degli otto consiglieri Regionali in quota Lega, compreso il Presidente dell’Assemblea, del 24 Febbraio scorso. Ad esprimere soddisfazione per questa definitiva sentenza il capogruppo Lega in Consiglio, Dario Giagoni, che immediatamente commenta “Gli avversari vanno battuti sul campo non cercando escamotage giudiziarie. Non possiamo, pertanto, che essere felice per la fine di questa vicenda che, a distanza di più di un anno dalla proclamazione degli eletti, vede garantito il rispetto della volontà popolare liberamente espresso attraverso il voto. Noi da sempre abbiamo mostrato massima fiducia nella giustizia e nella magistratura.” prosegue “Ben consapevoli che coloro i quali avevano come primario intento quello di gettar fango sulle azioni del nostro movimento politico si sarebbero ben presto scontrata con l’inconsistenza giuridica delle accuse.”