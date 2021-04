Sardegna, i furbetti dei vaccini: medici e infermieri indagati per avere favorito parenti e amici. La procura di Oristano, come riferisce l’agenzia Lapresse, dopo la documentazione depositata questa mattina dai carabinieri del Nas, ha aperto un’inchiesta su presunte irregolarità nella somministrazione dei vaccini. Il procuratore Ezio Domenico Basso ha annunciato che ci sono 15 persone indagate. Si tratterebbe di medici e infermieri, e l’ipotesi di reato per tutti sarebbe l’abuso di ufficio. Secondo l’accusa, numerose persone (parenti e amici del personale sanitario) avrebbero ricevuto la dose di vaccino senza averne titolo, sottraendo così le dosi ad anziani e cittadini fragili. Un’inchiesta delicatissima che arriva proprio nel giorno in cui la Sardegna rischia di andare per due settimane in zona rossa.