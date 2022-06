Sardegna, i contagi Covid volano oltre 3500 con altri tre morti: leggero calo dei ricoveri, intensive in aumento. Salgono a ben 22768 i sardi in isolamento domiciliare con 40 gradi: 3566 contagi in sole 24 ore dimostrano che siamo davanti a una nuova ondata, in piena stagione turistica, anche se i ricoverati sono 122.

In Sardegna si registrano oggi 3566 ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 3328 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10856 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 ( +1 ).

I pazienti ricoverati in area medica sono 122 (-3).

22768 sono i casi di isolamento domiciliare ( +1916).

Si registrano 3 decessi: due uomini di 68 e 77 anni, e una donna di 82 anni, tutti residenti nella provincia di Oristano.