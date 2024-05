Sardegna, i comitati in campo contro la speculazione energetica

I comitati sardi, contro la speculazione energetica, tutti insieme per fare il punto della situazione sul Disegno di legge della Giunta Regionale concernente “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali”. Domani alle 10,30 la conferenza stampa presso il palazzo del consiglio in via Roma. Non si ferma la protesta dei comitati spontanei nati per contrastare i progetti in nome delle energie rinnovabili che coinvolgono il territorio sardo. Dopo l’annuncio della Presidente della Regione Alessandra Todde, ossia quello di bloccare i nuovi impianti di energie rinnovabili per 18 mesi, il tempo necessario per approvare la mappa delle zone idonee nella revisione del Piano paesaggistico regionale, il coordinamento dei comitati esporrà le proprie considerazioni in merito. Intanto rimane alta l’attenzione sui movimenti delle multinazionali che avanzano con i lavori già avviati. A Selargius, per esempio, non sono passati inosservati operai e ruspe in azione a 100 metri dalla stazione attuale: “I lavori di Terna proseguono.

Ovviamente auto della vigilpol a proteggerli” comunica “Il comitato per la difesa del territorio – No Tyrrhenian Link”.