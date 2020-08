Stretta sugli arrivi Sardegna: tampone obbligatorio per chi arriva da Spagna, Grecia e Croazia

Stretta in Sardegna sugli arrivi da Croazia, Grecia , Malta e Spagna. Chi arriva da questi paesi dovrà presentarsi con l’esito negativo di test molecolare, oppure dovrà sottoporsi a un test entro 48 ore dall’arrivo, La decisione è del presidente della giunta regionale Christian Solinas.

L’ordinanza del governatore impone ai passeggeri che intendono fare ingresso nel territorio regionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Repubblica di Malta o Spagna, alcune le seguenti misure di prevenzione

Devono presentare l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio regionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. E hanno poi l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in porto o in aeroporto, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.

Le disposizioni valgono dal 13 agosto fino al 7 settembre 2020.