Sardegna flagellata dal fuoco, grossi incendi a Quartucciu e tra San Vito e San Vero Milis

È una Sardegna flagellata dal fuoco, a pochi giorni dall’estate c’è già un grossissimo allarme rosso per la vastità dei roghi scoppiati in varie parti dell’Isola. A Quartucciu le fiamme sono divampate per ore tra terreni e campi privati, a pochi metri dall’Orientale Sarda, non distante dal parco acquatico Diverland. Vigili del fuoco, volontari, Protezione Civile e un elicottero decollato dalla base di Pula hanno dovuto battagliare per quasi cinque ore prima di avere la meglio sui roghi. E i danni, almeno per quanto riguarda terreni e ettari anche coltivabili, sono comunque ingenti. Ignote le cause del rogo, ma dietro potrebbe benissimo esserci la mano di qualche folle che ha avuto gioco facile anche grazie al leggero vento e, soprattutto, alle alte temperature che flagellano, di caldo, tutta la regione.