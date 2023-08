Sardegna flagellata dal fuoco anche a Ferragosto, fiamme e distruzione a Uta e Villasor

Sono stati ben diciannove gli incendi che hanno seguito la Sardegna nella giornata di Ferragosto 2023. Grosso lavoro per gli uomini del corpo forestale, i volontari delle associazioni antincendio e, in più di un caso, si è reso necessario l’aiuto degli elicotteri. Fiamme alte anche nel Cagliaritano: a Uta, in località Is Froris, sono dovuti entrare in azione i forestali e un elicottero decollato dalla base di Pula, insieme a tre squadre di volontari delle associazioni di Assemini (Orsa e Aquila) e Decimoputzu. L’incendio ha percorso una superficie di circa 0,37 ettari.

Fuoco anche a Villasor in località S’Orixina. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della stazione del corpo forestale di Uta, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero della base di Pula. Ha partecipato alle operazioni di spegnimento la squadra dei volontari di Decimoputzu. L’incendio ha percorso una superficie di circa 3 ettari di incolto.