Sardegna, ecco tutte le offerte di lavoro della settimana: la corsa per chi è disoccupato. Tutte le figure ricercate nel mondo sardo dell’occupazione, ecco tutte le offerte e le varie categorie.

UTA

Un’azienda di Uta cerca 2 tecnici squadristi e 1 segretario d’azienda. Offre un contratto a tempo determinato.

OZIERI

Un’azienda di Ozieri cerca 3 medici generici. Offre un contratto di lavoro autonomo.

BONORVA

Un’azienda di Bonorva cerca 1 cuoco pizzaiolo. Offre un contratto a tempo indeterminato.

OZIERI

Un’azienda di Ozieri cerca 3 infermieri. Offre un contratto a tempo indeterminato.

CALANGIANUS

Un’azienda di Calangianus cerca 2 fabbri forgiatori. Offre un contratto a tempo indeterminato.

AGGIUS

Un’azienda di Aggius cerca 2 camerieri di ristorante, 1 aiuto cuoco e 1 lavapiatti. Offre un contratto a tempo determinato.

MOGORO

Un’azienda di Mogoro cerca 1 infermiere. Offre un contratto a tempo indeterminato.

NULVI

Un’azienda di Nulvi cerca 2 educatori professionali. Offre un contratto a tempo

indeterminato.

OLBIA

Un’azienda di Olbia cerca 1 assistente sanitario. Offre un contratto a tempo determinato.

PLOAGHE

Un’azienda di Ploaghe cerca 2 infermieri. Offre un contratto a tempo determinato.

CANTIERI COMUNALI E ART. 16

Le domande per i cantieri sono digitali.

Per partecipare al cantiere attivato dal proprio comune è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione cittadini, cantieri comunali.

Link: www.sardegnalavoro.it/servizi-on-line/per-i-cittadini/cantieri-comunali

PORTO TORRES

Il comune di Porto Torres assume per il cantiere 2 capocantiere/geometra o perito agrario, 1 autista con patente C, 10 giardinieri, 12 operai e 1 muratore. Domande fino all’11 novembre. Info nel CPI di Sassari

SAMASSI

Il comune di Samassi assume per il cantiere 2 muratori, 1 giardiniere e 6 manovali edili. Domande fino all’11 novembre. Info nel CPI di Sanluri

VILLAGRANDE STRISAILI

Il comune di Villagrande Strisaili assume per il cantiere 3 addetti alla manutenzione del verde. Domande fino al 10 novembre. Info nel CPI di Lanusei

OSCHIRI

Il comune di Oschiri assume per il cantiere 4 muratori in mattoni e lavori di manutenzione, 8 manovali agricoli. Domande fino al 9 novembre. Info nel CPI di Olbia

PORTOSCUSO

Il comune di Portoscuso assume per il cantiere 6 addetti alla manutenzione del verde, 2 capi squadra (coordinatori sicurezza per l’esecuzione dei lavori in cantiere), 3 operatori alla motosega, 1 operaio qualificato meccanico con patente B. Domande fino al 3 novembre. Info nel CPI di Carbonia

SEDINI

Il comune di Sedini assume per il cantiere 1 addetto alla manutenzione del verde, 1 muratore, 1 giardiniere operatore al decespugliatore e alla motosega. Domande fino al 6 novembre. Info nel CPI di Castelsardo

TERTENIA

Il comune di Tertenia assume per il cantiere 1 geometra/perito agrario. Domande fino al 30 ottobre. Info nel CPI di Lanusei

SIRIS

Il comune di Siris assume per il cantiere 5 operai generici e 1 muratore qualificato. Domande fino al 30 ottobre. Info nel CPI di Mogoro

MORGONGIORI

Il comune di Morgongiori assume per il cantiere 1 manovale edile e 1 muratore qualificato. Domande fino al 6 novembre. Info nel CPI di Mogoro

ESCALAPLANO

Il comune di Escalaplano assume per il cantiere 9 operai generici, 2 muratori, 2 carpentieri, 2 giardinieri e 2 operatori alla motosega. Domande fino al 6 novembre. Info nel CPI di Isili

SIMAXIS

Il comune di Simaxis assume per il cantiere 2 muratori in pietra e mattoni e 2 operai generici. Domande fino al 6 novembre. Info nel CPI di Oristano

Sono stati approvati i seguenti elenchi provvisori:

Selezione articolo 16 per il Dipartimento Vigili del Fuoco. Info nei CPI di Cagliari, Sassari e Nuoro.

Cantiere Lavoras Palmas Arborea. Info nel CPI di Oristano

Cantiere comune Aglientu. Info nel CPI di Tempio Pausania

LEGGE 68

NUORO. 1 operaio

Un’azienda cerca per le sedi Nuoro, Oristano, Cagliari, Olbia, Uta, Tortolì 1 operaio iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI della Sardegna. Il contratto sarà per 7 mesi. Domande dal 2 all’11 novembre. Info nel CPI di iscrizione.