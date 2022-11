Sardegna, ecco la nuova Giunta Solinas: alla Sanità c’è Doria e al Lavoro arriva Ada Lai

Christian Solinas vara la nuova Giunta dopo tre anni e mezzo, e le sorprese non mancano. L’addio che fa più rumore è quello di Mario Nieddu, l’ormai ex assessore della Lega viene rimpiazzato dal sardista Carlo Doria. E l’altra grossa novità arriva dalla scelta del nuovo numero uno del Lavoro: l’assessorato resta tra le mani di Forza Italia, dopo l’addio di Alessandra Zedda arriva Ada Lai. Gianni Chessa resta, saldo, al timone del Turismo, e il Psd’Az si prende anche il settore dei Trasporti con l’attuale presidente del partito Antonio Moro. La Lega si consola per la perdita del settore della sanità con Pierluigi Saiu ai Lavori pubblici e Valeria Satta che passa dagli uffici del Personale a quelli dell’Agricoltura. Giuseppe Fasolino è, invece, il nuovo assessore al Bilancio. Un altro settore delicato, quello dell’Urbanistica, vedrà al guida per il prossimo anno e mezzo il riformatore Aldo Salaris.

Piena conferma per Andrea Biancareddu dell’Udc alla Pubblica istruzione, mentre il nuovo numero uno dell’Ambiente, dopo Gianni L’ampia, è il suo collega di partito di Fratelli d’Italia Marco Porcu. Ancora: Anita Pili rimane l’assesora dell’Industria in quota Sardegna 2020 di Stefano Tunis, mentre Andreina Farris è la scelta di Christian Solinas per gli Affari generali. Il presidente si tiene anche Quirico Sanna, che passa dal ruolo di assessore all’Urbanistica a quello di capo di gabinetto del presidente con delega alle gestioni commissariali.