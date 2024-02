Sardegna, ecco i nomi di tutti i consiglieri regionali eletti: entra Chessa ma non Lancioni, fedelissimo di Solinas

Sardegna, ecco i nomi di tutti i consiglieri regionali eletti: entra Chessa ma Lancioni, fedelissimo di Solinas. A molti candidati non sono bastati neppure 900 voti per entrare nell’Aula di via Roma, ecco chi sono gli eletti partito per partito. La Lega di Salvini porta un solo consigliere, l’attuale assessore di Cagliari Alessandro Sorgia. Nel Pd exploit della figlia di Soru, Camilla. Nel Psd’Az fuori anche il presidente Antonio Moro. L’elenco non è ancora ufficiale ma salvo sorprese questi dovrebbero essere i consiglieri dei prossimi 5 anni.

PD: Giuseppe Meloni, Piero Comandini, Valter Piscedda, Camilla Soru, Antonio Solinas, Roberto Deriu, Carla Fundoni, Antonio Spano, Salvatore Corrias, Alessandro Pilurzu, Gigi Piano

M5s: Alessandra Todde, Desirè Manca, Michele Ciusa, Gianluca Mandas, Roberto Li Gioi, Alessandro Solinas, Lara Serra

Progressisti: Francesco Agus, Gian Franco Satta, Ivan Pintus

Verdi: Maria Laura Orrù, Antonio Piu, Diego Loi, Giuseppe Dessena

Sinistra Futura: Paola Casula, Giuseppino Canu, Luca Pizzuto

Uniti per Todde: Giuseppe Frau, Valdo Di Nolfo, Sebastian Cocco

Socialisti: Lorenzo Cozzolino, Martino Davide Canu

Orizzonte comune: Sandro Porcu, Franco Cuccureddu, Salvatore Cau

Paolo Truzzu

Fdi: Fausto Piga, Corrado Meloni, Antonello Floris, Franca Masala, Andrea Nieddu, Emanuele Cera, Gigi Rubiu

Riformatori: Umberto Ticca (ma insidiato da Paola Secci a Cagliari), Aldo Salaris, un seggio è conteso tra Andrea Tunis (Sulcis) e Giuseppe Fasolino (Gallura).

FI: Giuseppe Talamas, Ivan Piras, Angelo Cocciu

Sardegna al centro venti 20: Stefano Tunis, Alberto Urpi, Antonello Peru

Psdaz: Gianni Chessa, Piero Maieli, Alfonso Marras

Lega: Alessandro Sorgia

All. Sardegna: Stefano Schirru, Giovanni Satta

Udc: Alice Aroni