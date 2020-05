Sardegna, ecco come potrebbe essere la spiaggia 2020: ombrelloni distanziati a cubi, con docce e sanificazioni automatizzate. Complice la situazione sanitaria legata al Covid-19, che porterà un calo di fatturati di almeno il 60%, nel corso dell’imminente stagione estiva sono svariati gli interventi necessari a rendere accessibili gli stabilimenti balneari, dall’accesso scaglionato alla spiaggia all’installazione di dispenser di igienizzante nei bagni. Ma, ovviamente, il particolare più importante è garantire il distanziamento tra i clienti, quindi tra gli ombrelloni.

Una società sarda ha pensato a una nuova idea: “La struttura ideata occupa uno spazio di circa 3 metri di diametro. Dotata di ombrellone e sdraio (in alternativa sarebbero disponibili quelli/e dello stabilimento), vedrà la presenza di una doccia e di un sistema di sanificazione automatizzato attraverso una canalizzazione aerea, al fine di evitare un impatto sulla spiaggia. Saranno integrati un timer per la gestione del tempo di utilizzo e, qualora lo si desideri, un impianto audio diffuso direttamente collegato con il chiosco di pertinenza, oltre al caricatore per telefono/lettore mp3. Per semplificare e gestire le prenotazioni verrà realizzata un’applicazione grazie alla quale potranno essere verificati in tempo reale gli orari disponibili. Al fine di gestire al meglio il flusso di bagnanti, saranno inoltre installate delle passerelle utilizzate come corsie stradali, al fine di evitare il contatto tra le persone. Oltre a queste potrà essere prevista anche un’apposita area per far giocare i più piccoli”. Naturalmente ora si farà a gara a chi propoine l’ipotesi migliore, in una vera e propria corsa al business dell’estate 2020, quella della convivenza col Covid.