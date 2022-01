Sardegna, è vera emergenza Covid: altri 1562 contagi ed è record, tre morti (un 51enne nel Cagliaritano), salgono i ricoveri e 1369 sardi in più isolati

Sardegna, ora è vera emergenza Covid: altri 1562 contagi ed è record, tre morti (un 51enne nel Cagliaritano), salgono i ricoveri e 1369 sardi in più isolati. La situazione si fa pesante negli ospedali e le nuove misure non sembrano arginare il virus: più di 1500 sardi contagiati in sole 24 ore, muore anche un 58enne a Oristano, sette ricoverati in più e oltre 13mila sardi chiusi in casa in quarantena.

In Sardegna si registrano oggi 1562 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 5824 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10188 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22 ( lo stesso numero di ieri ).

I pazienti ricoverati in area medica sono 180 ( 7 in più di ieri).

13533 sono i casi di isolamento domiciliare ( 1369 in più di ieri).

Si registrano 3 decessi: un uomo di 51 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna; un uomo di 58 anni, residente nella provincia di Oristano; un uomo di 98 anni, residente nella provincia di Oristano.