Sardegna, è straordinariamente esplosa la primavera in anticipo: oltre dieci gradi oltre la media stagionale. Centinaia di cagliaritani oggi a godersi il Poetto in una giornata da favola: è gennaio ma sembra maggio. Ecco le previsioni di Meteo Sardegna per il weekend: “Un miglioramento indotto dall’arrivo dell’Alta Pressione, Alta Pressione che si stabilirà per qualche giorno nel cuore del Mediterraneo e si avvarrà del supporto di una massa d’aria estremamente mite proveniente dall’entroterra nord africano.

Significa che le temperature, peraltro già al di sopra delle medie climatiche di riferimento, continueranno a salire e sarà un rialzo estremamente significativo. Tenete conto che a cavallo tra domenica e i lunedì i termometri potrebbero superare quota 20°C. Addirittura in alcune località della nostra regione, in particolare sui settori meridionali e orientali, la colonnina di mercurio potrebbe spingersi verso quota 23-24°C. Stiamo parlando di oltre 10°C le medie climatiche di riferimento”.

