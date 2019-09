Sardegna, è riesplosa l’estate: previsioni meteo ok, sarà il weekend di chi ama il mare. Lo confermano le previsioni degli esperti di Meteo Sardegna: “Il bel tempo ci terrà compagnia per tutto il weekend, con sole prevalente e temperature in aumento. Un aumento che porterà punte di 33-34°C nelle grandi piane e in particolare sui settori occidentali. Le minime resteranno fresche, anche perché non dobbiamo scordarci che le giornate si stanno accorciando. Non ci aspettiamo alcun tipo di annuvolamento, salvo qualche velatura qua e là tra sabato e domenica. Lo Scirocco, che permane sui settori meridionali anche in queste prime ore del giorno, tenderà ad assopirsi.

Si andrà avanti così almeno sino a metà della prossima settimana, dopodiché potremmo assistere a un lieve cambiamento. Un cambiamento in termini principalmente di temperature che potrebbero scendere, ma non di precipitazioni”. Aggiornamenti costanti sul sito www.meteosardegna.it