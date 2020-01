Sardegna, è inverno ma sembra autunno: nel primo weekend di febbraio spettacolare anticipo di primavera. Buone notizie dalle previsioni di Meteo Sardegna, che confermano come i giorni della merla quest’anno siano tutt’altro che gelidi. E anzi a bussare alle porte c’è una mini primavera anticipata: “Nubi che tuttavia non dovrebbero apportare fenomeni significativi, eccezion fatta per qualche sporadica pioggia nelle aree occidentali e settentrionali. Ma saranno fenomeni isolati e intermittenti, tipici di questo tipo di circolazione. Guardando al primo weekend di febbraio non possiamo esimerci dal dirvi che i modelli matematici di previsione confermano l’intervento di un promontorio anticiclonico nord africano i cui effetti si faranno sentire maggiormente la prossima settimana. Avremo un vero e proprio anticipo primaverile, a riprova che l’Inverno 2019-2020 non vuole proprio saperne”. Aggiornamenti costanti anche nei prossimi giorni su www.meteosardegna.it.