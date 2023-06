Sardegna, due gravi incidenti in poche ore: un centauro in codice rosso all’ospedale

Due incidenti in poche ore in Sardegna e un bilancio abbastanza pesante. Un’automobile si è scontrata con una moto in viale Repubblica a Nuoro e ad avere la peggio è stato il motociclista, trasferito all’ospedale San Francesco in gravi condizioni. Altro incidente sulla Provinciale 42, nella strada che porta al monte Ortobene: lì un’auto, una Fiat con a bordo tre ragazzi si è ribaltata su se stessa. All’inizio si è temuto il peggio ma quasi subito è emerso che, fortunatamente, tutti i tre stavano bene, al punto che hanno rifiutato le cure degli operatori del 118