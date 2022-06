Sardegna, domenica nera per il Covid: altri cinque morti e i ricoveri in ospedale tornano sopra quota cento. I contagi sono stati 1252, in discesa ma come sempre accade di domenica: otto ricoveri in più, cinue morti e 1152 sardi costretti all’isolamento domiciliare,

In Sardegna si registrano oggi 1252 ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 1157 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5019 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 ( come ieri ).

I pazienti ricoverati in area medica sono 106 (+8 ).

20583 sono i casi di isolamento domiciliare ( +1152).

Si registrano 5 decessi: un uomo di 83 anni e due donne di 80 e 91, residenti nella provincia di Oristano; un uomo di 88 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna, e un uomo di 94 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.