Sardegna, domani raffiche di maestrale sino a 60 km orari: attenzione massima per rischio incendi. Il bollettino della Protezione Civile parla chiaro: altissimo rischio incendi domani in Sardegna, meglio avvisare tutti dei possibili pericoli. Il vento che ci sta finalmente portando il fresco soffierà fortissimo in molte zone. L’attenzione rinforzata è arancione su buona parte dell’Isola, compreso il Cagliaritano, mentre diventa addirittura pericolo estremo nel Nord Sardegna, come vedete nell’immagine.