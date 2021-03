Sardegna, diktat di Solinas a vettori e armatori: “Non fate imbarcare chi non è in regola”

Stop all’assalto alle seconde case in Sardegna sino al prossimo sei aprile, nella nuova ordinanza il presidente della Regione Christian Solinas chiama in causa anche le compagnie aeree e di navigazione: “I vettori e gli armatori: prima dell’imbarco dei passeggeri acquisiscono e verificano, oltre alla ricevuta dell’avvenuta registrazione dei passeggeri sull’applicazione ‘Sardegna Sicura’, di cui all’articolo 1 dell’ordinanza n.5/2021, la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal Dpcm 2

marzo 2021 per gli spostamenti dalle regioni di provenienza e dall’articolo

1 della presente ordinanza; vietano l’imbarco nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa o i passeggeri non siano in possesso dei sopracitati requisiti”. Insomma, stop sin dagli aeroporti e dai porti di partenza all’obiettivo di raggiungere l’isola se non per motivi urgenti, di salute e di lavoro.

E in azione ci saranno anche i forestali, a supporto del personale sanitario di Ats nelle attività di monitoraggio e controllo delle certificazioni di avvenuta vccinazione e di sottoposizione al tampone molecolare o antigenico, dichiarate dai passeggeri sulla piattaforma ‘Sardegna Sicura” di cui all’articolo 4 dell’ordinanza n.5/2021″. Tutti gli altri dettagli della nuova ordinanza si possono leggere qui.