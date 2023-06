Sardegna, da lunedì arriva l’anticiclone Scipione: esplodono caldo e afa, con picchi di 41 gradi.

Le previsioni degli esperti di Ilmeteo.it non lasciano spazio a dubbi: “Si tratterà di una fase climatica anomala: ci aspettiamo punte massime addirittura fin verso i 34/35°C (e localmente anche superiori) al Centro-Nord e fino a sfiorare i 40°C in Sardegna e Sicilia. A rendere ancora più insopportabile il caldo ci penserà la prima afa. Già da lunedì 19 Giugno le temperature sono attese in forte aumento a causa di una fiammata di Scipione, promontorio anticiclonico africano, con valori termici che potrebbero sfiorare localmente i 40°C!

Occhio però, il nostro corpo non è ancora abituato al caldo intenso e in molti ciò potrebbe provocare disagi fisici da non sottovalutare”, concludono gli esperti metereologi di Il Meteo.it.- Non resta dunque che prepararci all’estate e riattivare i condizionatori. Facendo grande attenzione a non andare in spiaggia, possibilmente, nelle ore più calde delle giornate.