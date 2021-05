Sardegna, cucciola non idonea alla caccia rischia di finire in canile: aiutiamola

CUCCIOLA DI 7 MESI RISCHIA DI FINIRE IN CANILE PERCHÉ NON IDONEA ALLA CACCIA PER UNA DISPLASIA.

AIUTIAMO CON LE CONDIVISIONI PER TROVARLE UNA BELLA FAMIGLIA.

L’appello di Silvia Sorrentino a Radio Zampetta Sarda:

” Stanno regalando questa cucciola di 7 mesi perché non adatta alla caccia, displasia diagnosticata. Una vera bellezza che ha bisogno di stare in una bella famiglia ma senza LAVORARE come gli altri cani. Ovviamente no caccia e no da guardia, per favore condividete , non permettiamo che vada in canile. Solo persone amanti come noi dei cani, si trova in Sardegna ma arriva in tutta Italia.

Info al 345 351 3944