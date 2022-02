Mai così male da inizio anno: in Sardegna il Covid vola, Oristano la peggiore d’Italia

La Sardegna procede rapida verso il picco di contagi di questa ennesima ondata Covid e registra numeri che affrescano il peggior quadro del 2022. In quasi due mesi dall’inizio del nuovo anno, il virus non ha dato tregua all’Isola, non limitandosi all’onda lunga del Natale ma incalzando ogni giorno di più, con una conta di vittime che fa ancora paura.

Come ogni giovedì, la fondazione Gimbe fa il punto della situazione in Italia e nelle regioni. In attesa del picco previsto per fine mese, preludio si spera alla discesa della curva, tra il 9 e il 15 febbraio la Sardegna registra una nuova performance in peggioramento per gli attualmente positivi per 100.000 abitanti (2.192 rispetto ai 1855 della settimana precedente). Si evidenzia anche un aumento dei nuovi casi (2,3%) anche rispetto all’ultima rilevazione.

Nella “graduatoria” di contagi fra capoluoghi, maglia nera a Oristano, che non registra non solo l’incidenza più elevata nell’isola con 1.409 casi per 100mila abitanti (oltre il doppio rispetto al periodo tra il 2 e l’8 febbraio) ma addirittura il dato peggiore d’Italia.

Va leggermente meglio nel Sud Sardegna (da 1.103 a 1.098), siamo sempre sopra i mille casi per 100mila abitanti nella città metropolitana di Cagliari (1.092, ma anche in questo caso in calo rispetto ai 1175 dell’ultima rilevazione). Stabile la provincia di Sassari con 754, mentre cala di circa 200 casi per 100mila abitanti l’incidenza in quella di Nuoro (674), che nella prima parte dell’anno aveva numeri altissimi.

Continuano a rimanere sopra soglia di saturazione le percentuali di posti letto occupati da pazienti Covid in area medica (25%) e in terapia intensiva (15,2%).

In Italia i nuovi casi di Covid-19 registrano, per la terza settimana consecutiva, una netta flessione: sono stati circa 440 mila, ovvero -32,3% rispetto alla settimana precedente.

Un crollo imputabile sia al netto calo dei tamponi, pari a -27,8% nello stesso arco di tempo, sia alla ridotta circolazione virale che rimane ancora molto elevata, come documenta la stabilità del tasso di positività dei tamponi.