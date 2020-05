Sardegna Covid Free, solo tre persone in terapia intensiva: oggi nessun contagio, si riapre al turismo

Sardegna Covid Free, solo tre persine in terapia intensiva: oggi nessun contagio, si riapre al turismo. La Sardegna a contagio zero, Solinas annuncia ancora la riapertura ai turisti. Sono scesi a 1354 i casi di Corona Virus in Sardegna. Due in meno per un ricalcolo dei casi. Oggi comunque nessun caso e tutti ottimi dati. Scendono a 49 le persone in ospedale con sintomi, mentre sono 3 le persone in terapia intensiva. Scendono a 179 le persone in isolamento domiciliare. Sono quasi 1000 le persone guarite (994), mentre sono 51078 i tamponi effettuati