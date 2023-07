Sardegna come Baghdad, temperatura infuocate: previsti picchi sino a 47 gradi

Sardegna come Baghdad, temperatura infuocate, previsti picchi che potrebbero arrivare a 47 gradi: le raccomandazioni da parte degli esperti, bere tanta acqua ed evitare di uscire nelle ore più calde. Sono giorni di fuoco questi che, caratterizzati dall’anticiclone Cerbero, segnano temperatura bollenti: ieri a Oschiri sono stati registrati 44 gradi e la notte le temperature non sono particolarmente confortanti poiché si allineano con quelle tropicali. Insomma, il maestrale, che tanto caratterizza l’Isola, in questo momento è auspicato più che mai ma, nonostante le tante invocazioni ricevute, non sarà imminente il suo arrivo, irrompente e refrigerante come ben è conosciuto. Infatti dopo Cerbero è atteso un altro anticiclone, Caronte, che promette tutto tranne che un un po’ di sollievo dal gran caldo. L’estate quest’anno si è fatta attendere ma, come ben constatato, è esplosa più che mai.