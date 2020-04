Sardegna, ci sono due nuove centenarie: auguri a Luisa Frongia e a Ines Pittau

La Sardegna è sempre più la terra dei centenari. Due nuovi traguardi importanti sono stati raggiunti in questi giorni nel Medio Campidano, precisamente a San Gavino Monreale e a Samassi dove sono state spente in tutto ben 206 candeline. Luisa Frongia, nel paese dello zafferano e dei murales dove abita oramai da molti decenni, circondata dall’affetto dei suoi cari e da quello virtuale di tutta la comunità, ha compiuto 100 anni.

A Samassi invece Ines Pittau ha festeggiato ben 106 primavere. Anche per lei, tantissimi gli auguri tramite il web da parte dei suoi concittadini e del sindaco Enrico Pusceddu che attraverso i social scrive “auguroni a tzia Ines per i suoi 106 anni, un vero peccato non poterla festeggiare come meriterebbe. Appena possibile lo faremo tutti insieme” .