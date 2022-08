Sardegna, bimbo di 4 anni resta bloccato nell’auto sotto il sole: salvato dai carabinieri

Paura per un bambino di quattro anni rimasto bloccato dentro l’automobile, parcheggiata dalla mamma in via Puggioni a Bosa. Il piccolo è rimasto chiuso nell’abitacolo e la donna, dopo aver cercato in tutti i modi di sbloccare le portiere, ha chiamato il 112. Sul posto è intervenuta una pattuglia del radiomobile della compagnia di Macomer: i carabinieri, viste le altissime temperature, hanno subito deciso di rompere uno dei vetri posteriori, in totale sicurezza, riuscendo a liberare il bimbo. Subito dopo sono entrati in azione alcuni medici che hanno visitato il bambino. Le sue condizioni di salute, fortunatamente, sono buone.