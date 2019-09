Sardegna, cade dalla scala e muore: era un emigrato tornato nella sua casa per ricostruirla. La tragedia che ha colpito oggi Franco Siccu, originario di San Vero Milis. Proprio nel suo paese era al lavoro per restaurare la casetta di sua proprietà, dopo tanto tempo da emigrato nel Torinese. Ma è stato vittima di una tragica fatalità: l’uomo nella caduta ha probabilmente battuto la testa e i soccorsi sono stati inutili, per lui non c’è stato niente da fare. Grandissimo dolore e sgomento tra i familiari e i conoscenti di Franco Siccu.