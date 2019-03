Sardegna, brusco stop alla primavera in anticipo: maestrale a 90 all’ora, pioggia e vento per questa settimana. Il forte maestrale sta sferzando l’Isola con raffiche fortissime. Ecco le previsioni dei bravissimi esperti di Meteo Sardegna: “Prevarrà il Maestrale, soprattutto nella fase centrale settimanale allorquando è previsto il passaggio di un rapido impulso d’aria fredda. In termini precipitativi sarà proprio mercoledì a portarci qualche novità, avremo difatti delle piogge che scivoleranno via rapida da nordovest verso sudest. Attenzione, perché potrebbero assumere carattere temporalesco e proporre qualche rovescio consistente. Scenderà repentinamente la quota neve, tant’è che oltre al Gennargentu verso sera – ma quando i fenomeni staranno cessando – si potrebbe assistere a qualche spruzzata attorno ai 900-1000 metri di quota.

Sarà tuttavia una breve parentesi piovosa, non basterà certo a porre rimedio alla siccità che ci interessa ormai da fine gennaio. Per quel che concerne le temperature, dopo i tepori primaverili ci aspettiamo un quadro termico sicuramente più consono a metà marzo. Poi ripetiamo del vento, che soffierà con forti raffiche per ampi tratti della settimana. Per un cambiamento più consistente, sotto il profilo chiaramente pluviometrico, probabilmente occorrerà attendere ancora”. Aggiornamenti costanti sulle previsioni meteo della settimana su www.meteosardegna.it