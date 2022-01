Sardegna, arrivano venti di burrasca con raffiche sino a 100 all’ora: allerta meteo della Protezione Civile. Dalle 12 di lunedì ci saranno 24 ore di vento fortissimo sulla Sardegna, che già oggi sta facendo le prove generali su Cagliari. Lo comunica la Protezione Civile con una allerta di condizioni meteo avverse in arrivo sull’isola.

Venti forti di Maestrale sino a burrasca su tutta l’Isola e mareggiate sulle coste esposte Ovest, caratterizzeranno buona parte delle giornate di lunedì 31 gennaio e martedì 1 febbraio 2022.

L’invito è di adoperare massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo in quanto, specie in presenza di forti raffiche laterali, esse tendono a far sbandare il veicolo; prestare particolare attenzione nei tratti stradali più esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e sui viadotti.

Inoltre è opportuno evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan. Sulle zone costiere, alla forte ventilazione è associato il rischio mareggiate, in particolare se il vento proviene perpendicolarmente rispetto alla costa. Per questo: prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere evitando la sosta sulle strutture esposte a mareggiate. Evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni.

“A PARTIRE DALLE ORE 12 DI DOMANI (31/01/2022) E SINO ALLE 12 DI DOPODOMANI (01/02/2022) SI PREVEDONO VENTI FORTI DA NORD-OVEST, LOCALMENTE SINO A BURRASCA, SU TUTTO IL TERRITORIO SARDO E SOPRATTUTTO SULLE COSTE. SARANNO POSSIBILI ANCHE MAREGGIATE SULLE COSTE ESPOSTE AD OVEST”.