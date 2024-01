Sardegna, arrivano fortissimi venti di burrasca e temporali: la Befana porta l’allerta meteo

Allerta maltempo sulla Sardegna a partire dalla mezzanotte di questo venerdì 5 gennaio.

Dalla ore 9 di domani, sabato 6, e sino alla mezzanotte di domenica 7 gennaio 2024, le aree costiere della Sardegna saranno interessate da venti di burrasca da Nord-Ovest. Sui crinali orientali e sulle coste del Golfo di Orosei si potranno raggiungere intensità di tempesta. Per effetto di questa situazione meteo, tutte le coste esposte potranno essere interessate da mareggiate.

Così l’avviso di condimeteo avverse della Protezione Civile regionale, che contestualmente ha diramato anche un avviso di criticità per rischio idrogeologico codice giallo (criticità ordinaria) che interessa anche il Campidano dalla mezzanotte di oggi, venerdì 5, sino alle ore 15 di domani, sabato 6 gennaio 2024.

In presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile: restare nelle proprie abitazioni, se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile.

Altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.

Per quanto riguarda l’area di Pirri, il Servizio di Protezione civile del Comune di Cagliari segnala inoltre che dalla mezzanotte mezzanotte di oggi, venerdì 5, sino alle ore 15 di domani, sabato 6 gennaio 2024, è opportuno evitare di parcheggiare nelle strade di seguito elencate:

via Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse;

via Italia;

via Dolianova;

via Sinnai;

via Settimo;

via Mara;

via Donori;

via Santorre Di Santarosa;

via Confalonieri;

via Ampere.

In alternativa, è consigliato l’utilizzo degli stalli presso il parcheggio della Piscina comunale di Terramaini, nella via Pisano.