Sardegna arancione sino al 30 aprile, dal 20 aperture solo con calo contagi e vaccini in regola

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto contenente le nuove misure anti-Covid e le norme sugli operatori sanitari no-vax. Il provvedimento entrerà in vigore il 7 aprile e resterà valido fino alla fine del mese. Niente zone gialle fino al 30 aprile, ma con delibera del governo – almeno secondo quanto previsto dalla bozza – potranno essere fatte deroghe specifiche in base all’andamento dell’epidemia e del piano vaccinale. Fino al 30 aprile nelle zone rosse non sarà consentito andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in massimo due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi) come invece sarà permesso nel weekend di Pasqua quando tutta Italia sarà in rosso. Le visite, sempre una sola volta al giorno e sempre in non più di due persone, saranno invece consentite in zona arancione, all’interno del comune di residenza.

